7 moduri in care poti sa faci fata incertitudinii

Nesiguranta, lipsa controlului, situatiile care se schimba rapid si solutiile care intarzie sa apara sunt catalizatori naturali ai anxietatii. Insa putem folosi anumite tehnici pentru a lupta cu incertitudinea.

In fond, avem de-a face cu un proces biologic, noteaza Real Simple. „Cand nu avem suficiente informatii despre viitor, cand lucrurile sunt incerte, este de asteptat sa fii nelinistit”, spune Amelia Aldao, psiholog din New York, fondatoare a Together CBT, o clinica specializata in terapia de grup pentru anxietate, tulburare obsesiv-compulsiva, stres si depresie.

„Anxietatea ne face sa ne ingrijoram in privinta viitorului, ca sa putem face scenarii. Ne sporeste vigilenta asupra mediului inconjurator si declanseaza raspunsul de tip lupta sau fugi in caz ca trebuie sa ne aparam fizic”, explica ea, adaugand ca „este perfect normal sa ne simtim nelinistiti cand lucrurile sunt incerte”.

Incertitudinea ne induce tuturor anxietatea, dar nu toti suntem afectati la fel. Aldao evoca studiile care demonstreaza ca oamenii cu anxietate tind sa aiba o toleranta mai mica la incertitudine.

foto main: ESB Professional, Shutterstock