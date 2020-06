Astrid S lanseaza piesa Dance, Dance, Dance

Piesa “Dance, Dance, Dance” este prima piesa extrasa de pe albumul de debut al artistei, ce urmeaza sa fie lansat. Impreuna cu piesa, artista norvegiana Astrid S lanseaza si un super videoclip.

comunicat de presa:

Infuzat cu influente retro si vocea recognoscibila a lui Astrid, “Dance, Dance, Dance” este o prima imagine a mult asteptalului sau prim album.

”Dance, Dance, Dance” este prima piesa de pe albumul meu de debut. Am scris-o intr-o perioada in care puneam la indoiala tot ce faceam si ma distantam de prieteni si familie. Probabil as fi putut sa evit aceste emotii daca as fi vorbit cu un prieten despre asta, dar sunt fericita ca nu am facut-o pentru ca altfel nu as fi scris acest cantec. Sunt foarte entuziasmata sa ascultati piesa si sper ca va va face sa vreti sa faceti greseli, sa va sunati un prieten, sa ii spuneti ca aveti o zi proasta si ca aveti nevoie de o bautura sau, pur si simplu, sa va ridicati si sa dansati”, declara Astrid S.

Videoclipul piesei “Dance, Dance, Dance” a fost filmat in Norvegia si este co-regizat de Astrid, impreuna cu Michael Ray Angeles Vera Cruz si Mathias Thue. Materialul video a fost creat si de Astrid, iar conceptul consta intr-o conversatie intre artista si o prietena despre cum ar arata videoclipul perfect. Acesta incepe cu Astrid si actrita si influencerul Thea Sofie Loch Næss visand la videoclipul in care mai apoi se regasesc, alaturat cu imagini din imaginatia lui Astrid – de la dans sub apa, la o masina disco.

In ultimii trei ani, Astrid S a crescut de la o comoara nationala in Norvegia la un artist pop cunoscut si iubit la nivel international. Dupa ce a lansat patru EP-uri, a ajuns la peste un milliard si jumatate de stream-uri, a castigat un Grammy norvegian, a avut numeroase show-uri sold out in SUA, Europa si Australia, a sustinut turnee alaturi de Years & Years si Zara Larson si a colaborat cu artisti ca Shawn Mendes si JP Cooper, tanara artista este, in sfarsit, pregatita pentru lansarea albumului sau de debut.