Alex Bittman lanseaza EP-ul “Los Tapes”, impreuna cu extra track-ul “Fa-ma bineacum” feat. Hype.

comunicat de presa:

“Los Tapes” trece prin mai multe tipuri de beat-uri, genuri si mood-uri. In acest mod, Alex Bittman arata versatilitatea de care da dovada cand vine vorba despre muzica pe care o produce. De-a lungul pieselor, intalnim combinatii intre limba romana si limba engleza si piese mai lente sau mai agresive, artistul avand abordari diferite pentru fiecare compozitie de pe EP.



Materialul contine patru single-uri ce au fost lansate la o diferenta de doua saptamani intre ele, iar lansarea completa a materialului aduce un bonus track – “Fa-ma bineacum” feat. Hype. “Los Tapes” poate fi gasit pe toate platformele de streaming, dar si pe YouTube.

Muzica si productia EP-ului “Los Tapes” apartin in totalitate lui Alex Bittman, ajutat de ForeignMaidan pentru una dintre piese. Versurile au fost facute impreuna cu artistii cu care are feat-urile – Hype, Calinacho si Dreadfulweeks, iar pentru materialele vizuale disponibile pe YouTube, Alex a lucrat cu Eurosadboy si Viktor Condratov.

Pe Alex Bittman l-am cunoscut initial sub numele de Sybro, nume sub care a lansat o serie de piese, dar si EP-uri. Apoi, Alex Bittman a facut parte din proiectul Alex & Tugay si Tugay & Alex, lansand impreuna albumul “Nu ma judeca frate – Nu ma uita frate 3”. In toate materialele lansate pana acum, artistul abordeaza intr-un mod matur si neconventional sound-uri ale muzicii electronice si trap, un stil ce a luat mare amploare la nivel international.

Insa, Alex Bittman a prins gustul productiei muzicale si s-a facut cunoscut in aceasta industrie jucandu-se cu beat-uri si remixand piese ale multor artisti cunoscuti.