Emotiile intense te ajuta sa evoluezi continuu si iti imbogatesc viata

Ai crede ca o viata plina de sens este o viata plina de momente fericite si intamplari pozitive la fiecare pas.

Ei, bine, specialistii tind sa aiba alta parere. Se pare ca persoanele care traiesc, de-a lungul timpului, experiente emotionale intense au o viata semnificativ mai interesanta si mai plina de sens.

Cu alte cuvinte, nu conteaza daca experientele tale sunt percepute ca pozitive sau negative. Esentiala este intensitatea lor si masura in care te fac sa contemplezi, sa reflectezi si sa tragi concluzii pentru viitor.

Fara sa ne dam seama, cautam experiente emotionale intense. Un film de groaza vazut seara, pe canapeaua din sufragerie, cu lumina stinsa. Un fel de mancare foarte picant, incercat pentru prima data. Un rollercoaster infricosator, in care nu ezitam sa ne urcam. Ascultarea unui playlist cu melodii triste, chiar dupa ce te-ai despartit de cineva. Un antrenament dur, in care simti ca muschii iti vor lua foc din clipa in clipa.

foto main: palidachan, Shutterstock