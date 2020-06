Bella Santiago lansează Dulce Prisionero

După „Good Lovin’”, Bella Santiago lansează o nouă piesă cu versuri spanglish, ritmuri latino, moombahton si influențe pop.

comunicat de presa:

Compusă de către Adi Colceru, Andreea Moldovan și Danny Mazo, single-ul „Dulce Prisionero” are la bază povestea caliente a fiecărui îndrăgostit, ce începe atunci când săgeata lui Cupidon lovește în inimă. „Dulce Prisionero” este un single plin de pasiune și energie, potrivit pentru zilele hot de vară.



Artista s-a facut remarcată în 2016 în cadrul show-ului „Românii au talent”, iar un an mai târziu a lansat primul single și videoclip din cariera sa solo, „Unpredictable”. În septembrie 2017 începe colaborarea cu trupa Jukebox și lansează piese precum „Vocea ta” și „Auzi cum bate”, iar un an mai târziu, împreună cu trupa participă la Selecția Națională Eurovision 2018.

La finalul lui 2018, frumoasa artistă a câștigat inimile ascultătorilor și a fost desemnată marea câștigătoare X Factor. Bella a reușit în finală să cucerească atât jurații „X Factor”, cât și publicul cu piesele „Fată verde”, „Cine m-a făcut om mare”, dar și cu un mash-up format din hiturile celebrei Beyonce. În decembrie 2019, Bella Santiago câștigă sezonul 14 al emisiunii „Te Cunosc de Undeva”. Până în prezent, artista a lansat piese precum „S.O.S”, „Army of Love” și „Pantera”, ce au adunat împreună milioane de vizualizari pe YouTube.