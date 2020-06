10 Sfaturi de la Buddha pe care să le citești în momentele în care nu mai știi de tine

Singurul secret al existenței este să nu îți fie teamă. Niciodată să nu îți fie teamă de ce vei deveni.

Sunt zile în care simți că nu poți merge mai departe, că povara pe care o porți este mult prea grea pentru tine, că muntele pe care vrei să îl urci este prea înalt și că sufletul tău nu mai poate îndura mult. În astfel de momente trebuie să iei o scurtă pauză (chiar și pentru câteva minute), să îți liniștești mintea îngrijorată și să îți spui că, în cele din urmă, totul va fi bine. Este o zi grea, o perioadă grea... dar nu o viață grea. Să nu uiți niciodată asta.

Iată câteva sfaturi de la Buddha pe care să le citești în momentele dificile:

1. Primul Adevăr spune că viața aduce cu sine suferință. Al doilea că suferința are o cauză, că nu este un rezultat accidental. Al treilea Adevăr afirmă că putem descoperi cauza și putem rupe lanțul cauzal pentru a preveni suferința. Îndepărtezi cauza, și astfel îndepărtezi efectul. Al patrulea și cel mai important Adevăr spune că trebuie să exersăm pentru a atinge adevărul explicat de cel de-al treilea Adevăr.

2. Purtăm înăuntrul nostru minunile pe care le căutăm în afara noastră.

3. Ura nu este niciodată învinsă de ură. Ura este învinsă de dragoste. Este o lege eternă.

4. Singurul secret al existenței este să nu îți fie teamă. Niciodată să nu îți fie teamă de ce vei deveni.

5. Mânia învinge-o prin blândețe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos prin adevăr.

6. Să ne ridicăm şi să mulţumim, căci chiar dacă nu am învăţat foarte mult azi, măcar am învăţat puţin, şi chiar dacă nu am învăţat puţin, măcar nu ne-am îmbolnăvit, şi dacă ne-am îmbolnăvit, cel puţîn nu am murit; deci, să mulţumim.

7. Nu ai niciodată parte de mai multă durere decât poți duce. Niciodată nu primești mai mult decât poți lua.

8. Dacă am putea vedea în mod clar miracolul unei flori, întreaga noastră viaţă s-ar schimba din temelii.

9. Nu rămâne în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi mintea asupra prezentului.

10. În ceruri, nu există diferență între Est și Vest. Diferențele le creează oamenii, apoi se autoconving de faptul că acestea sunt adevărate.

