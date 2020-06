Proconsul lanseaza Chemare, o piesa cu inspiratie divina

Proconsul se afla din nou in atentia fanilor, de data aceasta cu o piesa readaptata, de pe un album mai vechi, unde inspiratia divina a jucat un rol important.

comunicat de presa:

Perioada de carantina si autoizolare si-a pus, cu siguranta, amprenta pe lipsa de libertate a multora dintre noi, insa nu si pe inspiratie, asa cum este si cazul baietilor de la Proconsul. “Am vorbit cu Dumnezeu si L-am rugat sa imi indrume pasii mai departe. L-am intrebat daca ar trebui sa fac aceasta piesa, iar El mi-a spus senin ca da! Astfel a luat nastere un proiect mai vechi, un proiect de suflet care, pana de curand, a stat deoparte, in sertarul de amintiri”, a declarat Dragos Dinca - Proconsul.

“Chemarea” a venit si din partea lui Bodo de la Proconsul, care se considera norocos dupa problemele din ultima perioada.

”Am facut infarct in timp ce tundeam iarba, la curte, unde m-am retras cu familia mea, in Arges. Nu am avut probleme cu inima pana atunci si nici nu am stiut ce se intampla, de aceea am stat doua zile si jumatate in casa, fara sa stiu ce am, desi nu ma simteam tocmai bine. Cand m-a vazut doctorul la Bucuresti a zis ca e grav, iar in momentul in care am ajuns pe masa de operatie, mi-am dat seama ca trebuie sa ma las de fumat, ceea ce am si facut, dupa 38 de ani de viciu. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu care am vorbit, am reusit sa merg mai departe, sa trec cu bine peste operatie unde mi-au fost montate 3 stenturi pe inima. Tot ce trebuie sa fac acum e sa ma tin de dieta si de..., ispita fumatului. Cat despre piesa, tot Tatal este cel care mi-a deschis ochii, astfel ca, am reusit sa inregistrez compozitia la doar cateva zile dupa externarea din spital”, a declarat Bodo.

“Aud o chemare / Vad raze de soare / Intr-o zi senina / Plina de lumina”, iata cateva din versurile celui mai nou single semnat de Proconsul, unde ideea de a asculta chemarea divina este conturata dupa experientele propriii de viata.