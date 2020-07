Glass Animals a lansat piesa Heat Waves

Noul single Glass Animals, "Heat Waves", va fi inclus pe urmatorul album al trupei - Dreamland, al treilea material discografic, ce va fi lansat pe 7 august 2020.

comunicat de presa:

"Heat Waves" incorporeaza trucurile minunate ale enigmaticului producator si lider al Glass Animals, Dave Bayley, si este hitul introspectiv de vara, de pe album.

O calatorie pop cu un bas heavy, "Heat Waves" este o melodie de dragoste distorsionata, care exploreaza modul in care relatiile pot modifica personalitatea fiecaruia si pot schimba oamenii in moduri la care nu s-au gandit niciodata.

Piesa este insotita de un videoclip cinematografic, regizat de catre Colin Read, care il gaseste pe Dave pe strazile din Londra, inconjurat de o singuratate apasatoare cauzata de pandemie.

"Videoclipul este o scrisoare de dragoste destinata muzicii live si culturii denumita - impreuna. A fost filmat in timpul pandemiei, in cartierul meu din Londra de Est, de catre oamenii care locuiesc langa mine, folosindu-se de telefoanele lor. Acesti oameni sunt, de obicei, prezenti la show-uri, in galerii de arta, la cinema. Acum, aceste locuri sunt goale si probabil ca se vor inchide. Despre asta este si cantecul, despre pierderi, si despre lipsa puterii de a salva ceva. Le transmit multumiri si multa iubire celor care au fost implicati", a declarat Dave.

O poveste nostalgica, "Dreamland" aduce in prim plan experiente personale, sensibile, traite de catre Dave. Albumul trebuia sa se lanseze in luna mai a acestui an, dar Glass Animals a planificat doua show-uri back-to-back la Red Rocks, cu suport din partea colaboratorului Denzel Curry.

In toata perioada de pandemie, Dave a creat, produs, scris, cantat si a fost alaturi de fanii Glass Animals prin intermediul retelelor de socializare.