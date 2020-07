4 Lucruri importante în viață pe care trebuie să le știi chiar acum (înainte de a fi prea târziu și a regreta)

Ai parcurs un drum lung si inca inveti si cresti. Fii recunoscatoare pentru toate aceste lectii. Accepta-le si invata din ele.

1. Este posibil ca maine sa nu mai poti spune "Te iubesc"

Nu stii ce se va intampla maine. De fapt, nu stii ce se va intampla peste o ora, un minut, o secunda. Daca iubesti pe cineva acum, spune-i acum. Nu astepta un moment special pentru a iti deschide inima. Astazi este ziua in care iti exprimi dragostea si admiratia.

2. Parerea ta cu privire la alte persoane este adesea gresita

Nu vei sti niciodata prin ce trece o alta persoana sau, si mai important, care este intreaga ei poveste. Presupunerile tale cu privire la viata sa sunt in relatie directa cu perspectiva ta limitata. Multe persoane despre care crezi ca au succes sunt extrem de nefericite. Multe persoane despre care crezi ca au obtinut lucrurile usor in viata, au muncit ani intregi pentru a ajunge unde sunt acum. Multe persoane care par bogate au datorii numeroase datorita gusturilor lor extravagante pentru bunurile materiale.

In viata nu trebuie sa ne facem griji cu privire la greseli si esecuri, ci mai degraba la oportunitatile pe care le pierdem atunci cand nu incercam chiar si in momentele in care nimic nu pare sa functioneze. Incercarea duce intotdeauna la succes, indiferent de rezultat. Chiar si greselile si esecrile ne invata ce sa nu facem data viitoare.

4. Nu ai nevoie de mai multe lucruri pentru a fi fericita

Intuitiv, stii deja ca cele mai bune lucruri din viata nu sunt deloc lucruri si ca relatiile si experientele sunt elementele de baza ale unei vieti fericite, pline de satisfactie. Cu toate acestea, traim intr-o societate orientata spre consumerim, in care mintea ta este supusa neincetat unor reclame inteligente de publicitate care te determina sa cumperi bunuri materiale de care nu ai nevoie sau poate chiar nici nu le vrei.

foto main: Tithi Luadthong, Shutterstock