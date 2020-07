Au innebunit #Delfinii. Vara asta Criss Blaziny si Alexandra Stan sunt primii!

Vara cea mai blana incepe cu o noua colaborare intre Criss Blaziny si Alexandra Stan.

comunicat de presa: La aproape patru ani de la „Au gust zilele”, cu 25 milioane de vizualizari pe YouTube, cei doi constanteni aduc pe beat-uri unele dintre cele mai frumoase sentimente ale verii – marea, plaja, weekend, libertate, distractie si... pasiunea.

Piesa este compusa de catre Criss Blaziny si Pink Elephant si candideaza cu succes la titlul de piesa a verii. Pachetul „Delfinii” este completat de un videoclip filmat la malul marii, in orasul natal al celor doi artisti. Tot Blaziny este cel care a regizat videoclipul piesei "Delfinii", iar Alexandra si Blaziny au genul ala de vibe care te face sa ajungi instant la mare.

Exotic, incitant, fara inhibitii, videoclipul ne introduce intr-o poveste in care totul prinde si mai multa culoare cand se imparte la doi. Flirtul dintre cei doi artisti este sustinut de versurile jucause si cadrele vibrante din clip.

Alexandra Stan este prezenta in topurile din România cu piesa "Obsesii", ocupand saptamani la rand primele locuri in top 10.

Alexandra si-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul “Lollipop / Param Pam Pam”. Ulterior, au urmat single-uri ca “Mr. Saxobeat”, “Lemonade” sau “Get Back (ASAP)”. La 10 ani distanta, artista a reintrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat”, iar in 2019 a aniversat 10 ani de activitate muzicala. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani.