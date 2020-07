Taylor Swift lanseaza al optulea album: Folklore

Romantica, visatoare si extrem de emotionala, iata doar cateva dintre starile pe care Taylor Swift a reusit sa le transpuna, cu ajutorul muzicii, in materialul discografic cu numarul opt, acum disponibil pentru ascultare si download pe toate platformele.

comunicat de presa: Fiind al optulea material discografic al lui Taylor, artista a pregatit 8 variante diferite ale CD-ului si 8 ale vinyl-ului, disponibile doar pentru o saptamana, si care au, pe langa coperti diferite, si fotografii exclusive.



Taylor Swift reuseste sa atribuie fiecarui cantec, dintre cele 16, cate o traire personala, plus nostalgia caracteristica, conturand inca o data latura sensibila si vocea remarcabila pentru care este iubita de fani. Piese precum “exile”, “my tears ricochet”, “seven, “this is me trying”, “illicit affairs”, “invisible string”, “mad woman” sau “epiphany” nu doar ca sunt dovada maturitatii, din punct de vedere muzical, dar si convingerea ca iubirea este un sentiment puternic, uneori greu de inteles.

Din punct de vedere vizual, albumul are parte de aceeasi nota de sensibilitate, natura fiind punctul forte pentru fiecare proiect video, in parte, dar si pentru coperta materialului. O mica exceptie o face piesa “cardigan”, primul single-ul extras de pe album, in care Taylor paseste intr-o lume magica, unde pianul, instrumentul cheie din viata artistei, este incorporat in natura si reprezinta “colacul de salvare” pentru lumile in care paseste.

Odata cu aparitia albumului, Taylor Swift a lansat si videoclipul piesei "cardigan".

Tracklist "folklore":

01. the 1

02. cardigan

03. the last great american dynasty

04. exile (feat. bon iver)

05. my tears ricochet

06. mirrorball

07. seven

08. august

09. this is me trying

10. illicit affairs

11. invisible string

12. mad woman

13. epiphany

14. betty

15. peace

16. hoax