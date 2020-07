5GANG lansează COCO, o piesă de vară, cu un sound nou

5GANG aduce COCO, o nouă piesă, un nou sound, un proiect în ton cu vara.

comunicat de presa: Bani, ceasuri și mașini scumpe, o petrecere pe yacht și un vibe care alungă plictiseala și aduce distracția mai aproape. Aceasta este COCO, piesa pe care, cu siguranță, o vei da mai tare!

"Piesa COCO este cel mai amplu proiect al nostru atât vizual, cât și ca text și sound. Este piesa pentru care am muncit cel mai mult, am făcut cele mai multe variante, am făcut cele mai multe experimente, cele mai multe teste, ca să ne dăm seama care este formula perfectă, care sună cel mai bine. Rezultatul final este o piesă mult mai de club, diferită de sound-ul obișnuit 5GANG și cred că va fi foarte apreciată de cei care ne urmăresc, pentru că îți dă o energie incredibilă, fiind în perfect ton cu vara și cu vremea de afară”, a declarat Selly.

Piesa a fost scrisă de Selly și Quick, compusă și produsă de Quick, are o energie fantastică și așteaptă să ajungă în playlisturile tuturor fanilor 5GANG.

Clipul a fost regizat de Selly, produs de Selly Media Network, Bogdan Pană a fost producător executiv și director de imagine, iar Marian Dicu - asistent de regie.