4 moduri de a crea o conexiune emotionala puternica cu partenerul tau

Conexiunea emotionala este elementul esential al unei relatii implinite, care rezista in timp.

Desi atractia fizica este la randul sau importanta, nu este suficienta pentru a face ca o relatie sau o casnicie sa functioneze. Secretul este acela ca intre parteneri sa existe o conexiune emotionala puternica.

Iata patru moduri simple de a crea o relatie emotionala stransa cu iubitul tau:

Ajuta-l sa-si deschida sufletul in fata ta. Intr-o lume in care cei mai multi barbati se simt obligati sa se comporte ca si cum ar fi foarte puternici si rezistenti, fara sa se lase coplesiti de emotii, barbatii au la randul lor nevoie de un loc in care pot fi vulnerabili.

Iar acest loc este acasa, alaturi de femeia iubita. Ar trebui sa creezi o atmosfera in care partenerul tau se poate simti in largul lui, in care isi poate manifesta emotiile fara sa se simta judecat.

foto main: Anastasiia Paskevska, Shutterstock