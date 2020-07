Romanita lanseaza melodia Carusel

Romanita lanseaza single-ul "Carusel", in care puncteaza un mesaj puternic, ca iubirea nu e carusel si nu se invarte dupa un el.

comunicat de presa: "Am ales sa lansez *Carusel*, acum, in mijlocul verii, fara nicio ocazie speciala si fara sa fie legat de niciun eveniment dedicat femeilor. De ce? Pentru ca uneori am senzatia ca ne comportam ca portelanurile alea fine pe care le tine bunica in servanta si nu le foloseste niciodata. Da, suntem fragile si scumpe si, de teama sa nu ne stricam, acceptam uneori sa stam inchise intr-o servanta, fara sa ne exploatam la maxim potentialul si ocaziile care se ivesc", a declarat Romanita.

Piesa "Carusel" este compusa integral de catre Romania si vorbeste despre momentele in care te invarti intr-un cerc amoros vicios, atunci cand simti ca nu esti de ajuns, atunci cand te-ai lasat mereu pe locul doi, vorbeste despre asumare si acceptare a greselilor care fac parte din procesul de autocunoastere.

"Mi-as dori sa vad femeile mult mai constiente de valoarea lor, mult mai increzatoare in propriile forte, mult mai independente si mult mai curajoase! De multe ori, frica de singuratate ne impinge sa acceptam relatii cu adevarat toxice in care ne stingem si ne pierdem cate un pic in fiecare zi si ne trezim intr-o zi cand e mult prea tarziu ca a trecut viata pe langa noi, iar noi am facut-o doar despre "ei", a adaugat artista.