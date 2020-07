Vara asta Ilinca dă startul distracției alături de Cleopatra Stratan

Fun, good vibes și soare cât cuprinde!

comunicat de presa: Ilinca și Cleopatra Stratan au planuri serioase vara aceasta, iar unul dintre ele este lansarea primului lor single împreună, „Vara asta (pe Tik Tok)”. Piesa face parte dintr-un proiect retro, inspirat din hiturile anilor 2000, dar cu un sound fresh și foarte catchy pe care Ilinca, artista care a cucerit România cu yodelul său, l-a pregătit pentru această vară. Un remake al celebrei piese „Mergem la mare” lansată de trupa Candy, „Vara asta (pe Tik Tok)” te poartă printr-o călătorie în timp până în anul 2020, cand distracția și-a făcut loc cât cuprinde în mediul online.

„«Vara asta (pe Tik Tok)» este o piesa fresh și cool, iar faptul că eu și Cleopatra suntem tinere și pline de energie pozitivă completează starea piesei perfect. Am cunoscut-o pe Cleo abia în ziua filmării videoclipului și ne-am înțeles de minune de la început. Am avut o chimie instantă și ne-am distrat filmând toate cadrele împreună. Mă bucur în primul rând că am câștigat o nouă prietenă și pentru că avem această piesă împreună care sper să vă dea și vouă același vibe fun pe care mi-l dă mie. Și stați aproape pentru că mai urmează și alte piese din proiectul #retro❤️”, mărturisește Ilinca.

„Colaborarea cu Ilinca a apărut spontan, am primit piesa și câteva zile mai târziu am înregistrat-o, apoi am filmat clipul în București cu regizorul Alex Ceaușu. M-am distrat la filmări, a fost fun. Piesa îmi dă un vibe foarte pozitiv și plin de viață și mă bucur tare mult că am colaborat cu Ilinca, e o fată minunată și sper să nu fie ultimul feat împreună”, adaugă Cleopatra Stratan.

Pentru „Vara asta (pe Tik Tok)”, Ilinca și Cleopatra au făcut tot ce le-a trecut prin cap și au colaborat pentru muzică și versuri cu Laurențiu Duță, Mihai Cătălin Tamazlicaru, Alexandru Ioan Antonescu și Răzvan Dediu.

După ce și-a cucerit publicul cu yodelul ei inconfundabil, Ilinca a colaborat cu Alex Florea pentru „Yodel It!”, single ce a reprezentat România în marea finală Eurovision Song Contest de la Kiev. Artista s-a clasat pe poziția a șaptea și a obținut cel mai mare punctaj din istoria participării României la celebrul concurs european: 282 de puncte. In 2017, Ilinca a lansat „Amici”, primul single din cariera solo. A urmat „Nu acum“ și „Prințișorul meu“, melodie ce face parte din albumul „Naked Truth”, lansat de proiectul MCulture by Damian Drăghici. În vara lui 2018, artista a colaborat pentru „Hasta Manana (Mmm)” cu Yasiris, artista dominicană Cat Music Spain și câștigătoarea concursului muzical „Gana Con Tu Voz“, iar in iunie a lansat single-ul „Furtuna mea”, o poveste pusă în versuri despre piedicile și provocările pe care doi oameni, vulnerabili în fața iubirii, trebuie să le depășească pentru a reuși.

După ce l-a tot așteptat pe „Ghiță” la portiță, a intrat în Cartea Recordurilor și a lansat single-uri de succes precum „Te las cu inima”, „Pupă-mă” și „Eu m-am pierdut”, Cleopatra Stratan a lansat în urmă cu cinci luni „La ușa mea”, piesă si videoclip ce pun în evidență latura sexy și încrezătoare a artistei. Single-ul a adunat peste 7 milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al label-ului Cat Music. Cleopatra a cunoscut succesul mondial încă de la vârsta de 3 ani cu hitul „Ghiță”, ce s-a auzit în țări precum Japonia, Spania și Mexic. Din anul 2008, artista are propria ei papușă, iar în anul 2009 este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4.