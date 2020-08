Single-ul este lansat cu un videoclip animat, creat de catre artistul Australian Andrew Onorato.

comunicat de presa: Billie Eilish a revenit cu single-ul “my future”, proiect despre care a declarat intr-un email trimis catre fani: “am scris melodia la inceputul carantinei si este personala si speciala pentru mine. Acel moment a fost exact unde eram psihic – increzatoare, entuziasmata, introspectiva. Recent, la nivel general, i s-au adaugat si alte intelesuri, raportate la contextul in care ne aflam. Sper ca veti extrage propriile intelesuri din toata situatia aceasta.

Piesa “my future” a fost compusa si inregistrata in Los Angeles, fiind produsa de catre fratele artistei, FINNEAS. Single-ul vine dupa cantecul “No Time To Die”, coloana sonora a filmului James Bond, si lansarea albumului de debut – “WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”.

Anul 2020 a inceput pentru Billie cu 5 premii GRAMMY la cea de-a 62-a editie a premiilor, in ianuarie. Au urmat premiile cinematografiei, celebrele Oscaruri, unde Billie a urcat pe scena alaturi de fratele sau, pentru un moment live al piesei “Yesterday”, de la The Beatles”.

Ulterior a lansat track-ul official de pe coloana sonora James Bond, iar in martie trebuia sa inceapa turneul sold-out “Where Do We Go?”, care, din pacate, s-a amanat cu putin timp inainte de a incepe.

Noul cantec a fost scris in izolare, unde Billie a avut mai mult timp sa reflecteze, si se poate spune ca “my future” este si un produs al unei femei, o forma de maturizare, de acceptare si contemplare.