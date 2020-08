LORA lansează single-ul O rană, cu un videoclip filmat în Bali

LORA s-a intors în urmă cu o lună din Bali și nu a revenit cu mâna goală. Ne-a adus în dar o mica parte din frumoasa și revelatoarea experiența petrecută acolo timp de patru luni ș jumătate, în videoclipul piesei “O rană”.

comunicat de presa: Melodia “O rană” este produsă în studioul Nomad Music și a fost compusă de către LORA, alături de Diana Sturza, Cătălin Tamazlicaru, Dediu Razvan, Alex Antonescu și Petre Cătălin.

“Ai fost vreodată acuzat/ă de ceva ce n-ai făcut? Au fost vreodată gesturile, faptele sau vorbele tale înțelese greșit? Și dacă peste toate astea adăugăm răzbunarea omului iubit, ne trezim cu răni greu de vindecat. Dar vindecarea are nevoie de timp. E un proces în care trebuie să crezi. "O rană" va spune o poveste și îmi doresc să fii acolo să o asculți și să o dai mai departe”, a declarat LORA!

Videoclipul piesei “O rană” este filmat în minunatul tărâm, Bali, și a fost realizat după un scenariu scris de LORA, de către o echipă adunată special de către artista și formată din turiști aflați în vacanță acolo, nevoiți să rămână la fel de mult timp în Indonezia.

LORA este una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, cu milioane de vizualizari pe YouTube si piese ca "Ramas bun", "Ne impotrivim", "Singuri in doi", "Cinci", "Pana in rai" sau "Soare negru". Artista a lansat, in 2018, hit-ul "Dor sa te ador", alaturi de Doddy, piesa ce a adunat pana in prezent aproape 80 de milioane de vizionari pe YouTube.

Anul trecut, in luna aprilie, artista ne-a prezentat cel mai nou album – "Despre demoni si iertare", al doilea material discografic din cariera solo, care a fost evidentiat printr-un concept iedit; inca de pe coperta o putem regasi in doua ipostaze. Parcurgand si tracklisting-ul materialului, cele doua laturi sunt ilustrate si prin cele 13 melodii, de la hituri ca "Ramas bun" sau "Cinci", pana la piese noi ca "Te rog" sau "Imi cer iertare". Spre finalul anului 2019, Lora a lansat doua piese energice, "Fii tu fata" si "E nebuna romanca". La inceputul anului 2020, inainte de a calatori in Bali, LORA a lansat single-ul si videoclipul “Sentimentul”.