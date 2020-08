4 clisee toxice pe care le-ai invatat din cantecele de dragoste: Iti afecteaza viata amoroasa mai mult decat crezi

Ai auzit si ai fredonat versurile acestor melodii inca de cand erai mica si visai la primul tau iubit!

Ascultai piesele de dragoste ale momentului si de-abia asteptai sa traiesti pe pielea ta o poveste de iubire exact ca acelea din hiturile de pe MTV. Din pacate, o mare parte dintre acestea contineau clisee toxice despre iubire si scenarii romantice care nu se intampla in realitate.

In acest context, este foarte usor sa iti setezi niste asteptari nerealiste cand vine vorba despre relatii. In plus, poti deprinde convingeri toxice, care te vor impiedica sa construiesti o relatie sanatoasa, bazata pe respect si echilibru.

Cele mai frecvent intalnite clisee toxice despre iubire, la care trebuie sa renunti cat mai repede!

1. Suferinta este romantica

Deseori, artistii povestesc in piesele de iubire cat de mult sufera din cauza persoanei iubite. O multime de melodii vorbesc despre nopti pline de lacrimi, furie intensa, gelozie, neliniste si suferinta fara margini – toate acestea in numele dragostei!

foto main: oOhyperblaster, Shutterstock