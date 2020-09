4 combinatii de culori care iti fac tinutele mai rafinate

Iti dai seama imediat atunci cand o femeie stie cum sa combine culorile pieselor vestimentare, pentru ca rezultatul este foarte placut ochiului.

Combinatiile surprinzatoare, care te fac sa te intrebi „Oare de ce nu m-am gandit si eu la asta?” sunt preferatele fashionistelor. Alaturarea anumitor nuante iti poate face hainele sa para mai scumpe, mai rafinate, mai elegante – indiferent ca mergi la o plimbare cu prietenele sau la un eveniment de seara.

In functie de trenduri, vedem in fiecare an combinatii de culori la care poate nu ne-am gandit. In unele ne regasim, in timp ce altele sunt prea curajoase pentru gusturile noastre. Insa ceea ce e incitant la trendul culorilor e faptul ca ne ofera tuturor oportunitatea de a experimenta cu ceea ce avem in dulap. Chiar daca nu ai fix acele piese care sunt prezentate pe podium, cel putin poti incerca sa combini culorile respective cu piese mai accesibile sau pe care deja le detii.

foto main: puhhha, Shutterstock