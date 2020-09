Bow Anderson lanseaza single-ul Island

Bow Anderson, artista originara din Edinburgh, a revenit cu single-ul "Island", despre care Elton John a declarat ca "Doamne, cat ador melodia! Ar putea sa lumineze intregul Edinburgh prin stilul sau".

"Island" este track-ul lansat dupa "Heavy", piesa pentru care Bow a filmat un videoclip in casa sa din Scotia. Pe langa acestea, single-ul de debut al artistei a devenit viral, depasind 4,5 milioane de ascultari si ajungand in top 20 al topului Spotify Viral.Noul single o confirma pe Bow ca fiind una dintre artistele cu potential enorm din UK. Piesa "Island" combina stilul Rihannei de la inceputurile sale cu genul soul al anilor '60 si este un imn puternic despre femeile care sunt stapane pe propriile forte. *"Island" este despre a-ti sti valoarea si de a sti ca tu meriti tot ce este mai bun, pentru ca tu esti un diamant*, a declarat Bow.Bow Anderson este o tanara artista nascuta in Estul orasului Edinburgh. In adolescenta, Bow s-a antrenat la trambulina pentru a fi inclusa in echipa nationala din UK, insa, din cauza unui accident, a fost nevoita sa renunta la acest sport . In schimb, chiar daca despartirea de acest sport a fost dureroasa, Bow si-a descoperit vocea.De-a lungul perioadei de reabilitare, tatal artistei canta impreuna cu ea inainte de somn, fapt care a facut-o pe Bow sa se mute in Londra dupa ce s-a vindecat, pentru a face muzica.Astazi, melodiile lansate de Bow sunt inspirate de etica muncii sale, vibe-ul muzicii soul, incorporate intr-o productie moderna R&B.