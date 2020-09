3 declaratii de iubire care ascund, de fapt, codependenta in cuplu

Iti spune des ca tu esti centrul Universului sau si ca existenta lui pe Pamant ar fi imposibila fara tine? Nu te entuziasma prea tare…

Acest tip de mesaje poate arata in mod subtil codependenta in cuplu. Chiar daca unele cuvinte par atat de romantice si de frumoase, ele pot ascunde tipare toxice sau emotii negestionate.

Acest lucru nu inseamna ca fiecare declaratie este un potential pericol. Uneori, declaratiile de iubire clasice sunt doar un mod in plus de a arata afectiunea. In schimb, daca partenerul tau iti spune foarte des urmatoarele lucruri, ar fi indicat sa fii ceva mai atenta la dinamica relatiei voastre. Iata top 3 declaratii de dragoste care arata, de fapt, ca exista codependenta in cuplu:

Cu siguranta, ai auzit povestea veche conform careia fiecare om are o „jumatate”, undeva in lume, iar scopul nostru suprem este sa o gasim.

foto main: lissa93, Shutterstock