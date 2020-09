Pasha Parfeni și Nicoleta Nucă lansează „Lasă-mă”, o declarație de dragoste pusă pe note muzicale.

comunicat de presa:

Compusă de către Pasha Parfeni alături de Fox Banger și Vica Demici, piesa „Lasă-mă” este despre cei care iubesc, dar au nevoie de timp pentru a asimila sentimentele ce au ca scop final să unească două suflete într-unul.

„Lasă-mă să mor de dorul tău” este versul ce transmite cel mai frumos sentiment, cel de iubire. Dacă nu ar exista dorul, nu am mai cunoaște iubirea. Dorul este cel care îți controlează gândurile, te poartă într-o călătorie în timp și te duce acolo unde vrei, lângă cel pe care inima ta l-a ales, doar că ai nevoie de puțin timp și de distanță ca să îl vezi așa cum trebuie.

„Lucrurile mărețe se percep mai bine de la distanță. Așa se întâmplă și cu dragostea adevărată. Uneori îi poți aprecia adevărata valoare de la distanță, în afara regimului obișnuit, cotidian și de rutină. Uneori avem nevoie de timp și spațiu pentru a conștientiza cât de importantă este relația de fapt", declară Pasha.

„«Lasa-mă» este o piesă de feeling, care «gâdilă» urechea ascultătorului și pe care am acceptat s-o cânt alături de Pasha cu tot dragul, când mi-a propus, pentru că mi-a plăcut foarte mult! Mi s-a părut o piesă «altfel» comparativ cu celelalte piese ale mele de până acum și pentru că mă consider o persoană versatilă, îmi place să experimentez din punct de vedere muzical. Este o piesă caldă, de dragoste, de dor și despre călătoria a doi oameni plini de iubire", povestește Nicoleta Nucă.

Legăturile lui Pasha cu România s-au concretizat în participarea la numeroase festivaluri-concurs, printre care Cerbul de Aur și Festivalul Mamaia. Artistul a reprezentat Moldova în cadrul Eurovision 2012 cu single-ul „Lăutar” și a lansat piese precum „Chișinău-Verona”, „Două tinereți” (alături de Orchestra „Lăutarii”), „Acasă”, „Tu nu vezi cerul” (alături de Andrei Tudor) și „Chitara mea” (feat. Trio Vatra Neamului).

Nicoleta Nucă a lansat primul single imediat după participarea la „X Factor”, iar „Nu sunt” a fost un adevărat succes, cu peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube. Au urmat piese precum „Liniștea”, „Inima mea”, „Castele de nisip”, „Amintiri”, „Când pleci”, „N-am pierdut nimic”, „Tot mai rar”, single ce a adunat aproape 6 milioane de vizualizări pe YouTube, iar în aprilie a lansat „Protest”, o piesă cu un puternic mesaj de dragoste.