Ce ai facut astazi ca sa te cunosti mai bine?

Esti intr-un stadiu al vietii tale in care nu stii in ce directie sa o iei? Te simti confuza si nu stii ce vrei cu adevarat? Poate ca a venit momentul sa te cunosti mai bine.

Stii cat de entuziasmati suntem sa descoperim, incetul cu incetul, o persoana care ne place si care ne-a trezit interesul? Facem tot posibilul pentru a pasi in lumea ei, ii punem intrebari cu o curiozitate inocenta, ii observam reactiile in anumite momente. Pe scurt, ii dedicam timp, un timp pe care de prea putine ori ni-l dedicam noua insine cu acelasi scop.

De ce sa nu fii interesata de tine insati in acelasi mod? Esti cel mai valoros lucru pe care-l ai in aceasta viata, asa ca timpul pe care ti-l dedici pentru a te cunoaste nu va fi niciodata un timp pierdut. E o adevarata declaratie de iubire catre esenta ta simplul fapt de a te interesa de ceea ce simti, de ceea ce gandesti in anumite momente-cheie. Sa te iubesti inseamna sa-ti acorzi rabdarea de a te descoperi, de a ajunge in profunzimile fiintei tale, acolo unde exista atatea raspunsuri la intrebarile care te-au framantat pe parcursul vietii.

foto main: Mary Long, Shutterstock