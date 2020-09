Justin Bieber lanseaza single-ul Holy, in colaborare cu Chance The Rapper

Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper.

comunicat de presa: Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com

Track-ul beneciaza de un film de scurta durata realizat de catre Colin Tilley si vine dupa hitul “Intentions” (feat. Quavo), care a ocupat primul loc in top 40 radio si a devenit a saptea piesa din cariera lui Justin care ajunge pe prima pozitie in topul Billboard Pop Songs.

Recent, Justin a anuntat si datele turneului “Justin Bieber World Tour - presented by T-Mobile”, care va incepe pe 2 iunie 2021, in San Diego.

“Changes”, al cincilea album lansat de Bieber, a debutat pe primul loc in Billboard 200, in luna februarie a acestui an. Materialul a debutat pe prima pozitie si in Billboard R&B Albums, marcand totodata si prima reusita de acest fel din cariera artistului.

Pe langa primele locuri in UK sau Canada in topurile radio, albumul a fost no. 1 si pe serviciile de streaming - pe Apple Music a fost no. 1 in 85 de tari. In plus, “Changes” a vandut peste 4 milioane de unitati.

Justin Bieber este si cel mai ascultat artist pe Spotify, cu 65 de milioane de ascultatori lunar. Cifre impresionante are si pe Instagram (147 milioane urmaritori) sau YouTube (50 milioane de abonati) - fiind primul si singuril artist care depaseste acest numar de abonati. Pana in prezent, Justin a depasit 68 miliarde de stream-uri si a vandut peste 68 milioane de unitati.