Daca poti sa zambesti, Grijile s-au dus. Noul mesaj venit de la trupa Holograf, alaturi de K-Gula

Formatia Holograf revine cu o surpriza alaturi de rapperul K-Gula, pentru piesa „Grijile s-au dus”, o varianta noua pentru prima lor colaborare, din 2005.

comunicat de presa: Pe acordurile rock ce au consacrat trupa, Holograf ne transmite un mesaj pozitiv, sa zambim, pentru ca doar asa grijile se duc.

Piesa este compusa de catre trupa, la versuri colaborand si cu K-Gula si este masterizata de catre Simon Francis Mastering UK. Videoclipul a fost filmat intr-o sala de repetitii si este regizat de catre George Petrosel (Jurjak).

“Grijile s-au dus” este lansata la cateva luni de la single-ul “N-ai de ce sa pleci”, ce a fost produs si filmat in timpul lockdown-ului, in primavara acestui an.

Dupa 40 de ani de succes continuu, Holograf este una dintre cele mai longevive si mai valoroase trupe romanesti. Formatia a reusit sa tina mereu pasul cu schimbarea, dar in acelasi timp sa isi pastreze intact adn-ul rock, ce o defineste. Trupa Holograf mizeaza pe continut de valoare si surse de inspiratie autentice, care au castigat inimile fanilor de-a lungul timpului.