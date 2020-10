Billie Eilish lansează videoclipul piesei No Time To Die, coloana sonoră a filmului James Bond

Billie Eilish, artista câștigătoare a multiple premii GRAMMY, a dezvăluit astăzi videoclipul oficial pentru „No Time To Die”, piesa originală scrisă pentru al 25-lea film James Bond, No Time To Die.

comunicat de presa:

Regizat de Daniel Kleinman, videoclipul împletește filmări cu Billie Eilish şi scene preluate din filmul James Bond. Piesa este produsă de fratele lui Billie, FINNEAS, câștigător al premiului GRAMMY, alături de Stephen Lipson, cu aranjamente orchestrale de Hans Zimmer și Matt Dunkley și chitară de Johnny Marr. Eilish, în vârstă de 18 ani, este oficial cel mai tânăr artist din istorie care a scris și a înregistrat o piesă tematică James Bond.

Vorbind despre implicarea lui Billie Eilish și FINNEAS în piesa principală a filmului, producătorii No Time To Die, Michael G Wilson și Barbara Broccoli au dezvăluit că „Billie și Finneas au scris o melodie incredibil de puternică și emoționantă pentru No Time To Die, care a fost creată impecabil şi care se încadrează perfect în povestea emoțională a filmului”.

Billie Eilish a declarat: „Este o nebunie să faci parte din toate aceste aspecte ale filmului. A fi capabil să compui melodia tematică a unui film ce face parte dintr-o serie atât de legendară este o mare onoare”.

FINNEAS adaugă: „Compozitia melodiei tematice pentru un film Bond este ceva la care am visat să facem întreaga noastră viață. Nu există asocieri mai iconice de muzică și cinematograf decât cele de genul Goldfinger și Live and Let Die. Ne simțim atât de norocoși să jucăm un rol mic într-o franciză atât de legendară, să trăiască 007”.

Regizorul filmului, Cary Joji Fukunaga, a spus: „puțini sunt cei care înregistrează o temă Bond. Sunt un mare fan al lui Billie și Finneas. Integritatea și talentul lor creativ sunt de neegalat. ”

În No Time To Die, Bond are misiunea de a salva un om de știință răpit, o misiune care se dovedește a fi mult mai perfidă decât se aștepta, conducându-l pe Bond pe urmele unui ticălos înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

No Time To Die va fi lansat în cinematografe la nivel global începând cu 12 noiembrie, în Marea Britanie, prin Universal Pictures International și în SUA pe 20 noiembrie.