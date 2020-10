Top 5 carti de autocunoastere, care te ajuta sa evoluezi si sa te intelegi mai bine

Un citat celebru spune ca ne nastem de doua ori: prima oara, la propriu, cand venim pe aceasta lume. A doua oara? Atunci cand ne dam seama de ce ne-am nascut prima data.

Cum putem sa stim ce ne dorim de la viata, fara sa stim, in primul rand, cine suntem noi? Este o intrebare pe care ti-ai pus-o, probabil, cel putin de cateva ori. Cunoasterea de sine este esentiala in orice aspect al vietii, ea dictand din umbra directiile in care ne indreptam si deciziile pe care le luam.

Daca vrei sa te cunosti la un nivel mai profund si sa iti descoperi sinele, exact asa cum este el, cateva lecturi te pot indruma eficient in aceasta calatorie. Este un drum frumos, care cateodata poate deveni dificil, dar care iti va aduce foarte multe satisfactii!

