Mark Stam lansează Pașii cu un videoclip intens, continuarea poveștii din Lasă-mă

Mark Stam revine cu ”Pașii”, partea a doua a poveștii pe care a împărtășit-o cu fanii în single-ul ”Lasă-mă”, cu videoclip oficial intens cu imagini cu artistul așa cum nu a mai fost văzut până acum.

comunicat de presa: Mark Stam și-a obișnuit fanii cu videoclipuri conceptuale, cu coregrafie, povești de dragoste, însă, de data aceasta, artistul luptă cu mult curaj și este prezentat în adevărate scene care par desprinse din filme de acțiune.

Piesa a fost compusă de Mark Stam și Alex Cotoi și produsă de Alex Cotoi, iar videoclipul a fost filmat în Moldova, în regia lui Arcadie Spoială, DoP Dima Spoială, producție video Spoială Brothers.

“Piesa aceasta a apărut în urma unei sesiuni cu Alex Cotoi, de care mă simt extrem de binecuvântat, un G.O.A.T. , de la care am învățat multe despre industrie și muzică. Abia după un an și jumătate am terminat piesa, a fost nevoie de 2 producții diferite, 3 texte diferite că să ajungem la rezultatul pe care îl puteți asculta și voi. E piesa mea de suflet, istoria unui personaj care se eliberează din lanțuri și din prizonier se transformă în creator sau mai bine spus creatoare. Clipul e o poveste aparte, una fascinantă pentru mine. Deși trebuia să lansăm piesa ”Lasă-mă” împreună cu ”Pașii”, în ultimul moment am decis să le separăm și să le lansăm treptat. Pentru acest clip împreună cu Spoială Brothers și Global Records ne-am propus să ducem limita normalului puțin mai departe. Dacă în ”Vina Mea”, dansez sub apă, în ,,Ca să fii fericit” împreună cu AMI dansăm în aer la vreo 40-50 m de pământ, aici ne-am propus să schimbăm un pic direcția și să facem ceea ce voiam demult. Un clip bazat pe bătaie, cu o coregrafie puternică, bine gândită până la cele mai mici momente. Dima Urusciuc e omul din spatele luptelor din clip, datorită lui rezultatul e atât de bun, un adevărat maestru dar și om de suflet. Sperăm să va placă clipul, s-a muncit foarte mult la piesă și la clip, Spoială Brothers într-un final au făcut o adevărată secvență dintr-un film cu bătăi” a declarat Mark Stam.

În videoclipul de la ”Lasă-mă”, fanii au văzut planul unui jaf perfect, pus la cale în cel mai mic detaliu, însă umbrit de un act necugetat al celui mai bun prieten al protagonistului. ”Lasă-mă” reprezintă și dragostea neîncepută și neconștientizată încă, dar care va prinde contur și va duce mai departe povestea.