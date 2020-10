Romanita lanseaza piesa Niciodata nu e prea tarziu

Dupa cum afirma si ea, "Niciodata nu e prea tarziu" este povestea vietii sale. Asa ca Romanita s-a gandit sa puna pe o linie celebrul mesaj motivational, adaugand un touch personal, parte din experientele traite pe propria piele.

comunicat de presa: "Am plecat de acasa cu o valiza si cu un vis. Au trecut foarte multi ani pana cand acest vis s-a implinit, iar in acest timp au fost momente cand am renuntat sa mai visez fiindca viata m-a aruncat intr-o realitate unde, oricat m-as fi chinuit, visurile nu tineau de foame. M-am trezit apoi cu buzunarul plin, dar cu sufletul gol. Ori un suflet gol te transforma intr-un mort viu. Existi, dar nu traiesti!

Mi-am dat seama ca am asteptat cumva sa-mi pice totul din cer, ori in viata reala, ca sa faci ceea ce iubesti si sa devii ceea ce-ti doresti, trebuie sa muncesti mult, sa faci sacrificii, iar la un moment dat, sa risti totul pe o carte. Am asteptat 15 ani pana cand am lansat primul meu cantec in 2019 asa ca da...sunt dovada vie ca Niciodata nu e prea tarziu!", a declarat Romanita.

Piesa este compusa integral de catre Romanita, care a lucrat la productie cu Bogdan Binga. Tot Romanita este cea care a realizat si regia videoclipului, colaborand cu Dan Andrei Paraschiv la montaj si cu Uanna Dumitrescu (DOP). Despre povestea piesei, artista a adaugat: "Din pacate, povestea mea nu e una izolata. Vad in jurul meu oameni care merg la un serviciu care nu le aduce nicio satisfactie, traiesc o viata pe care o urasc si nu au curajul sa-si ia inima in dinti si sa plece sa-si caute implinirea. Resemnarea vine din frica, iar frica din lipsa de incredere. Uneori e bine sa fii putin nebun si sa crezi peste masura in tine, fiindca asta e singurul scut care te apara cand altii arunca cu pietre-n tine si vor sa-ti taie craca. Suntem bombardati de false valori, societatea ne vrea frustrati si supusi acestor standarde ireale pe care le mass media le promoveaza!

Ce inseamna pentru mine libertate? Sa cred in mine! Acest act de nebunie de a nu iti pasa de ce zice sau ce crede lumea!"

Nu uita, #nicioadatanuepreatarziu!