Aceste 5 lucruri pe care le faci in sezonul rece iti imbatranesc pielea

Cateva obiceiuri din sezonul rece ne saboteaza misiunea de a ne mentine pielea tanara si frumoasa tot anul.

Atunci cand vremea se raceste, nu ma gandesc decat la modalitati de a scapa de senzatia de frig: dau drumul la caldura, fac o baie fierbinte, pun pe mine haine mai groase si ma cuibaresc in pat. Am observat insa o legatura intre venirea sezonului rece si inrautatirea aspectului pielii – tenul meu nu e de acord cu anumite lucruri pe care le fac acum.

In caz ca te regasesti si tu in aceste obiceiuri daunatoare pentru piele, afla mai multe in randurile de mai jos:

Dusurile si baile fierbinti sunt bune pentru suflet, dar nu si pentru piele. Apa fierbinte distruge bariera naturala de a aparare a pielii, deshidrateaza si usuca.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Dzagoeva Ilona, Shutterstock