Mario Fresh lansează Chitara mea

Într-o perioadă în care nostalgia își face simțită prezența, Mario Fresh lansează o piesă surprinzătoare. Artistul reinterpretează „Să cântam, chitara mea”, una dintre cele mai iubite melodii ale tuturor timpurilor.

comunicat de presa: „Sunt foarte onorat să cânt o astfel de piesă, cu o asemenea încărcătură emoțională și culturală, sub amprenta celebrului artist, Dan Spataru”, mărturisește Mario Fresh.

Remake-ul piesei vine cu un sound fresh și o producție cool ce păstrează linia originală a melodiei. Compusă de către artist alături de Temistocle Popa, Ștefan Sprianu și Mircea Block, „Chitara mea” este o declarație de dragoste pusă pe note muzicale pentru toți cei care au ales să creadă în iubirea adevărată. Povestea piesei este completată de un videoclip romantic în regia lui Kobzzon, în care dansul, iubirea și muzica se strâng în același loc.

„2020 este un an care ne-a luat prin surprindere pe toți, așa că am decis să vin în întâmpinarea voastră cu o piesă care sper să vă surprindă plăcut, să aducă zâmbete și să vă încarce cu energia aceea bună de care cu toții avem nevoie. Mereu l-am admirat pe Dan Spătaru, îl consider un simbol al muzicii ușoare românești și mi-a plăcut foarte mult să lucrez la această piesă”, spune Mario.

Această zi este una cu totul specială pentru tânărul artist. Odată cu lansarea piesei „Chitara mea”, fanii din toate colțurile țării se pot fotografia și filma alături de holograma artistului disponibilă în aplicația mobile catmusic.AR.

„Mă bucur că tehnologia ne permite să fim mai aproape de oameni și de publicul nostru, cred că este un pas foarte important pentru industria muzicală. Așadar, aștept tag-urile voastre pe Insta și Facebook. Sunt curios câte poze vom face”, adaugă Mario.

Artistul a colaborat de mai multe ori cu artiști precum Lino și Alex Velea și a cucerit publicul cu numeroase hituri precum „Caliente” (alături de Dorian Popa), „Solo”, „Brațe străine” (alături de Andra), „Săracă inima mea”, „Dacă pleci” și „Ne mințim”, ce au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. CatMusic.AR este prima aplicație lansată de către un label muzical, cu HoloArtiști, care promite noi caracteristici și opțiuni în curând, dar și noi HoloArtiști realiști disponibili.

Aplicația CatMusic.AR poate fi descărcată gratuit din magazinul Google Play de pe dispozitivele cu Android şi din App Store pentru dispozitivele Apple.