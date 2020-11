LORA lansează single-ul şi videoclipul piesei Dacă Dragostea

Au fost ca niciodată doi copii ce-aveau acelaşi vis... aşa începe poezia tulburătoare lansată astăzi, la început de noiembrie, de către LORA, una dintre puţinele artiste din România care pot transmite prin imagini şi interpretare emoţii nemărginite.

comunicat de presa: LORA lansează una dintre cele mai emoţionante piese ale sfârsitului de an – „Dacă dragostea”, o baladă inspirată din poveşti reale de dragoste, despre durere şi vindecare.

„Lecția iertării în iubire este, poate, cea mai grea dintre toate. Nu este doar despre a-l ierta pe cel care ţi-a greşit iremediabil pe scara dreptății tale, ci de a te ierta și pe tine și a învăța din asta. În povestea acestui cântec, transpusă atât de frumos în imagini de Kobzzon, avem drama iubiţilor care au pus orgoliul lor mai sus decât iubirea. În loc să se ierte și să-și mai dea o șansă, au ales să se despartă. Ce sens are dreptatea ta când inima plânge?”, declară LORA.

De o profunzime care te răscoleşte, versurile şi interpretarea LOREI nu te vor lăsa inert şi vor trezi sentimente puternice. Melodia „Dacă dragostea” vorbeşte despre amintirile care transced timpul, iar fiecare atom al propriei fiinţe începe să vibreze.

Piesa „Dacă dragostea” este compusă de catre ADDA, Alex Cotoi, George Idriceanu, iar versurile sunt scrise de către Adda, Bianca Lobda şi Diana Ghita, şi beneficiaza de un videoclip filmat de catre Kobzzon, pornind de la un scenariu marca LORA.

LORA a îmbrăcat două rochii de mireasă pentru filmările videoclipului, una neagră şi una albă, cu un styling realizat de către Eniko Szanto. Conceptul îi aparţine tot artistei, care a mai prezentat dualitatea alb-negru şi în alte proiecte pe care le-a lansat, precum videoclipul piesei „Soare negru” sau albumul „Despre demoni şi iertare”.

LORA este una dintre cele mai bune voci feminine din România, cu milioane de vizualizări şi ascultări pe platformele de streaming pentru piese ca “Rămas bun”, “Ne împotrivim”, “Singuri în doi”, “Cinci”, “Pana in rai” sau “Soare negru”. Artista a lansat, în 2018, hit-ul “Dor sa te ador”, alături de Doddy, piesă ce a adunat până în prezent peste 85 de milioane de vizionări pe YouTube. În 2019, artista ne-a prezentat albumul “Despre demoni şi iertare”, al doilea material discografic din cariera solo, care a fost evidentiat printr-un concept inedit; încă de pe coperta o putem regăsi în două ipostaze. Parcurgând şi tracklisting-ul materialului, cele două laturi sunt ilustrate şi prin cele 13 melodii, de la hituri ca “Rămas bun” sau “Cinci”, până la piese noi ca “Te rog” sau “Îmi cer iertare”. Spre finalul anului 2019, Lora a lansat doua piese energice, “Fii tu fata” şi “E nebuna românca”. La începutul anului 2020, inainte de a călători in Bali, LORA a lansat single-ul si videoclipul “Sentimentul”, iar din călătoria în Asia a venit însoţită de videoclipul piesei „O rană”, lansat la sfarsitul lunii august a acestui an.