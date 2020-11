wrs lansează All Alone, o piesă care vorbește despre singurătate, continuarea single-ului de debut why

wrs revine cu single-ul ”All Alone”, o piesă care vorbește despre singurătate și beneficiile pe care le poți obține din a petrece timp de calitate cu tine însuți în procesul de dezvoltare personală și cunoaștere de sine.

comunicat de presa: Piesa a fost compusă de wrs cu Alex Ghinea și Darius Taran și produsă de Alex Ghinea.

”All Alone” a fost lansată cu un lyric video cu un concept cyberpunk făcut de wrs, creat cu ajutorul Spark AR, un program cu care se fac filtrele de Instagram. Astfel, oricine folosește filtrul creat de wrs pentru piesa ”All Alone” poate recrea videoclipul.

”Este o piesă extrem de intimă pentru mine, despre singurătate și virtuțile ei, despre a petrece timp de calitate cu tine însuți. Consider această piesă o continuare a single-ului ”why”.

Vizualul a fost făcut de mine, are un vibe cyberpunk. Am creat scenele de playback în Spark AR, același program cu care am făcut filtrele de Instagram. Deci, bonus, oricine poate recrea video-ul de la ”All Alone” dacă folosește filtrul de la mine de pe Instagram. Sper să vă placă noul meu single, acum fug la studio, am multe piese de făcut”, a spus wrs.

wrs a mai lansat până acum ”why”, ”hadi”, ”no weight” și ”la răsărit”, o piesă caldă de dragoste.

