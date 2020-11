Ariana Grande debuteaza pe primul loc in celebrul top Billboard Hot 100 cu single-ul "positions", de pe albumul "positions". Dar cele 14 melodii ocupa primele pozitii si in topurile platformelor de streaming sau in clasamentele muzicale din numeroase tari.

Single-ul "positions" devine si al saptelea cantec al artistei care debuteaza pe primul loc in topul din UK si scrie in continuare istorie in acest clasament; Ariana fiind singura artista din istorie care reuseste aceasta performanta.

Asculta aici materialul: https://umusic.lnk.to/PositionsAlbumPR

Sase dintre piesele de pe album au ajuns in top 10 Spotify la nivel mondial, iar sapte dintre cele 14 track-uri au ocupat primele locuri in topul Apple Music. In Romania, single-ul "positions" a debutat pe prima pozitie, atat in topul Spotify, cat si in topul Apple Music. Dar si piese ca "34+35", "off the table", "motive" (feat. Doja Cat) sau "pov" se regasesc in topurile romanesti.

In cifre si performante, mai putem adauga ca Ariana este singurul artist din lume cu cinci melodii care debuteaza pe primul loc, depasindu-i pe Justin Bieber, Mariah Carey sau Drake, cu cate trei melodii. Ariana este, totodata, si singurul artist cu trei melodii lansate intr-un an, care ajung inca de la debut pe primul loc in topul Billboard (Positions, Rain On Me, Stuck With U)

Al saselea material discografic contine 14 melodii, dintre care trei sunt colaborari cu The Weeknd, Doja Cat si Ty Dolla Sign. Pe 23 octombrie 2020, Ariana Grande a lansat single-ul "positions", prima piesa lansata de pe album. Urmareste aici videoclipul: https://www.youtube.com/watch?v=tcYodQoapMg

"positions" este al patrulea album lansat in ultimii trei ani de catre Ariana, dupa Sweetener (2018), "thank u, next (2019) si varianta live pentru Sweetener.

TRACKLIST

shut up

34+35

motive feat. Doja Cat

just like magic

off the table feat. The Weeknd

six thirty

safety net feat. Ty Dolla $ign

my hair

nasty

west side

love language

positions

obvious

pov