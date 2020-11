Billie Eilish lanseaza single-ul Therefore I Am

Billie Eilish, idolul noii generatii, premiata de 5 ori la Grammy-uri, lanseaza single-ul "Therefore I Am", cu un videoclip regizat tot de catre artista in varsta de 18 ani.

comunicat de presa: Clipul piesei "Therefore I Am" a fost filmat intr-un mall parasit (Glendale Galleria).

"Therefore I Am" vine dupa cateva luni pline pentru Billie, perioada in care artista a fost ocupata cu inregistrari, sesiuni de compozitie si campanie, exemplu fiind si performance-ul din cadrul conventiei nationale democratice a piesei "my future". Luna trecuta, Billie a sustinut si un concert online, "Where Do We Go? The Livestream", care a adus, pe langa muzica live, si o experienta virtuala exceptionala. Evenimentul a folosit multiple camere de filmat, unghiuri si abordari 3D, prin care cei care vizionau ajungeau in lumea lui Billie.

Pe 22 noiembrie, Billie va urca pe scena American Music Awards 2020, unde va interpreta pentru prima oara single-ul "Therefore I Am". In cadrul galei de premiere, Billie este nominalizata la doua categorii: Favorite Artist - Alternative Rock si Favorite Social Artist.

Mai mult, seria evenimentelor in care o putem vedea pe Billie include si un live in cadrul Jingle Ball 2020 (iHeartRadio),pe data de 10 decembrie.

„Billie Eilish: The World's A Little Blurry”, filmul documentar extrem de asteptat, regizat de regizorul premiat RJ Cutler („Belushi”, „The Issue Issue”, „The War Room”) va avea premiera în cinematografe si pe Apple TV + in februarie 2021.

Billie Eilish si-a lansat inovatorul album de debut „WHEN WE ALL ADLEELEP, WHERE DO GO?” in 2019, pentru care a castigat 5 premii Grammy. Anul acesta, de asemenea, Eilish, in varsta de 18 ani, a lansat melodia oficiala James Bond, „No Time To Die”, pentru viitorul film James Bond.

Billie ocupa prima pozitie si in playlistul #RoMusicFriday: https://Digster.lnk.to/ROMusicFridayPR