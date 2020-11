Andrea Bocelli lanseaza albumul Believe

Pe 13 noiembrie tenorul italian de renume mondial, Andrea Bocelli, lansează noul său album înălțător, "Believe" - o colecție personală și plină de melodii, prin care sărbătorește puterea muzicii de a calma sufletul.

Asculta aici materialul: https://umusic.lnk.to/BeliveDeluxePR

Andrea Bocelli i se alătură pe disc Alison Krauss, cea mai premiată cântăreață de muzica clasica din istoria Grammy, pentru o interpretare puternică a ‘Amazing Grace’.

Tot astăzi, Andrea Bocelli anunță un eveniment exclusiv cu difuzare la nivel mondial, „Believe in Christmas”, care va fi interpretat în direct de la spectaculosul teatru de operă Teatro Regio di Parma din Italia, pe 12 decembrie. Acest eveniment unic va fi transmis în flux fanilor din întreaga lume, în funcție de timp, în regiuni specifice. Bocelli face echipă cu regizorul de creație Franco Dragone (cel mai bine cunoscut pentru munca sa inovatoare cu Cirque Du Soleil) pentru un spectacol magic ce inaugureaza sezonul festiv.

Noul album și concertul live-stream urmează spectacolul „Music for Hope” de la Bocelli, de la istoricul Duomo din Milano, care a fost urmărită în direct de milioane de oameni din întreaga lume. Fiind unul dintre cele mai mari spectacole muzicale de streaming live din toate timpurile și cu peste 3 milioane de spectatori, a atins cel mai mare public simultan pentru un stream live de muzica clasica din istoria YouTube. Videoclipul a adunat peste 28 de milioane de vizualizări, din întreaga lume, în primele sale 24 de ore.

Materialul "Believe", coprodus de Steven Mercurio și Haydn Bendall, este o selecție de melodii care l-au inspirat și susținut pe Bocelli de-a lungul anilor. Există duete cu Alison Krauss și Cecilia Bartoli - două cântărețe ale căror voci distincte sunt celebrate în întreaga lume - plus o piesă inedită a marelui compozitor italian Ennio Morricone, precum și „Gratia Plena” - piesa de închidere a filmului, Fatima. Bocelli a compus, de asemenea, propriile sale versiuni din „Ave Maria” și „Padre Nostro”, special pentru acest disc.

Temele explorate în această nouă înregistrare sunt profund personale pentru Bocelli, care spune: „Conceptul din spatele "Believe" se bazează pe trei cuvinte: credință, speranță și caritate. Acestea sunt cele trei virtuți teologice ale creștinismului, totuși - independent de orice credință religioasă - sunt, de asemenea, cele trei chei extraordinare pentru a da sens și completitudine vieților fiecăruia dintre noi".

Înzestrat din punct de vedere muzical de la naștere, Andrea Bocelli este unul dintre cei mai celebri cântăreți din istoria modernă, cântând la evenimente internaționale majore, inclusiv la Jocurile Olimpice și Cupa Mondială, precum și la propriile sale spectacole de arena din toată lumea. Are un Glob de Aur, șapte BRIT-uri și șapte premii World Music Awards, plus o stea pe Walk of Fame, de la Hollywood. Albumul său anterior, Si, a ajuns pe locul 1, atât în ​​topurile din SUA, cât și din cele din Marea Britanie.

Cu o carieră decorată care se întinde pe mai bine de un sfert de secol, cu milioane de fani din întreaga lume. Cu vocea sa emoțională și instantaneu recunoscută, Bocelli a colaborat cu o serie de vedete internaitonale, printre care Luciano Pavarotti, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett și mulți alții. În cele din urmă, Bocelli înțelege că toată muzica este bună pentru suflet, într-un mod care atinge cele mai subtile nuanțe ale umanității, indiferent de credința individuală: „Muzica bună aduce cu sine un mesaj puternic de pace, învățându-ne despre frumusețe și ajutându-ne să ne deschidem inimile și mințile.”

Believe – Tracklisting

Standard Version:

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH 4.

PIANISSIMO duet cu Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE duet cu Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE duet with Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

[13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

Deluxe Version:

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH

4. PIANISSIMO duet with Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE duet with Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE duet cu Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

15. MUI GRANDES NOIT E DIA

16. MIRA IL TUO POPOLO

17. AMAZING GRACE (solo version)