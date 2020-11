Dupa 12 ani, trupa RBD a revenit cu o piesa noua - Siempre He Estado Aquí

RBD lanseaza un single mult asteptat de intreg mapamondul, "Siempre He Estado Aqui"

comunicat de presa:

RBD a revenit dupa 12 ani cu un nou single, "Siempre He Estado Aqui". Trupa fenomen, originara din Mexic si care a schimbat istoria muzicii internationale, lanseaza astazi, 18 noiembrie, o noua prima melodie, inaintea concertului de reunire, de pe 26 decembrie 2020.

"Siempre He Estado Aquí” este o melodie pop nostalgica, cu versuri foarte reale, in stilul inconfundabil pop al RBD. Melodia "Siempre He Estado Aqui" marcheaza o noua era pentru grup, care se va materializa si prin concertul virtual global al grupului din 26 decembrie, un maraton de peste sase ore de muzica, plus un concert live al trupei.

Pe langa lansarea de astazi, membrii grupului vor continua sa ofere indicii despre concertul virtual din 26 decembrie, in cel de-al doilea episod din „Behind the Stream”, difuzat pe Twitch. In timpul primului episod, s-au conectat online peste 18.000 de fani, ceea ce a facut ca #RBDontwitch sa devina un Trending Topic la nivel mondial. Noul episod va fi disponibil astazi prin https://www.twitch.tv/rbd_seroparecer

In plus, in mai putin de sase zile de la lansare, provocarea #SiempreHeEstadoAqui depaseste deja 8,6 milioane de videoclipuri pe TikTok.