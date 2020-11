Cum sa faci din 2021 un an mai bun decat 2020: 5 practici zilnice care fac diferenta

Cu siguranta privesti 2021 ca pe o noua sansa de a-ti restabili echilibrul.

Desigur ca poti face acest lucru, integrand lectiile invatate in 2020 si pregatindu-te pentru o noua etapa, care te gaseste mai constienta, mai recunoascatoare si mai organizata decat la inceputul acestui an.

Pentru a-ti schimba starea de spirit si pentru a fi mai bine cu tine in anul care urmeaza, nu trebuie sa faci schimbari majore sau sa intorci totul la 180 de grade. De fapt, secretul sta in obiceiuri mici si in practici zilnice care te aduc mai aproape de echilibrul tau interior.

Iata 5 practici zilnice pe care sa le aplici pentru un 2021 mai bun

Viata este mai frumoasa atunci cand astepti mereu ceva ce iti pune zambetul pe buze.

