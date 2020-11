JO lansează Iubirea mea, unul dintre cele mai emoționante single-uri din cariera artistei

Iubirea vine când te aștepți mai puțin și pleacă fără să anunțe, iar durerea este cea care rămâne și îți transformă zilele într-o suferință continuă.

comunicat de presa: JO este recunoscută pentru emoția, stările și sentimentele profunde pe care le transpune perfect prin muzica sa și piesele pe care le cântă. „Iubirea mea” este cel mai nou single pe care JO îl lansează și are la bază tot o poveste de dragoste, însă nu una cu final fericit. Iubirea vine când te aștepți mai puțin și pleacă fără să anunțe, iar durerea este cea care rămâne și îți transformă zilele într-o suferință continuă. „Iubirea mea, de ce mă lași tu să mă înec în lacrimi” este versul ce dezvăluie agonia trăită când pierzi pe cel iubit și realizezi că rămâi singur într-o lume în care nimeni nu îți poate înțelege durerea și nici nu iți poate vindeca inima.

Artista mărturisește că „«Iubirea mea» este o piesa despre... Iubirea mea, de fapt, despre marea iubire a vieții mele, despre o experiență care va trăi veșnic în sufletul meu, cu bune și rele. Mă bucur să pot cânta lumii bucăți din sufletul meu, sper că oamenii să se regăsească și, dacă simt, să plângă și să se vindece cu această piesă."

Pentru single, artista a lucrat cu echipa HaHaHa Production, alături de care a mai colaborat în trecut pentru hituri precum „Lacrimile", „Noapte polară" și „Caută-mă", ce au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. „«Iubirea mea» am scris-o în studiourile HaHaHa Production, a doua mea familie, alături de Vladimir, Juno, Liviu Teodorescu și Iova. Este o piesă scrisă în maxim o oră. A venit pur și simplu de undeva de sus și ne-a umplut inimile de bucurie și ochii de lacrimi", povestește JO.

Single-ul este însoțit de un videoclip cinematografic, ce redă în imagini povestea sensibilă a versurilor. Artista nu e la prima colaborare cu San, regizorul din spatele unor videoclipuri precum „Adio" și „Caută-mă". „Pentru clip am lucrat cu San, regizorul care îmi înțelege ideile și care mă simte cel mai tare. Uneori am impresia că trăiește undeva în sufletul meu și pur și simplu știe tot ce îmi doresc, iar cu mintea lui sclipitoare a proiectat unul dintre cele mai frumoase clipuri ever. Am alături de mine oameni minunați cărora li se datorează tot ceea ce sunt ca artist, oameni care au încredere în mine și mă lasă și mă susțin să mă exprim așa cum simt. Mulțumesc mult Cat Music și HaHaHa Production și tuturor celor implicați în acest proiect de suflet", adaugă artista.

JO este una dintre cele mai apreciate voci din România, ce ajunge de fiecare dată la inimile fanilor prin piesele pe care le lansează. În ultimul an artista a cucerit publicul și topurile de specialitate cu hituri precum „Lacrimile”, „Noapte polară”, „126” și „Adio”, single lansat chiar de ziua sa de naștere.