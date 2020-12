Ce au urmărit românii în 2020. Emoțiile care ne-au adus împreună pe Netflix anul acesta

Producțiile video ne-au unit anul acesta mai mult ca oricând și, chiar dacă nu am putut călători, aceleași povești au trecut granițele și au unit oameni cu gusturi, gânduri și emoții similare.

comunicat de presa: Prin urmare, lista celor mai urmărite titluri Netflix reflectă spectrul complet al stărilor de spirit pe care le-am împărtășit cu toții. Iată care au fost producțiile Netflix preferate de români în 2020.

Am evadat în lumi diferite de ale noastre

Adrenalina s-a numărat constant printre cele mai căutate senzații de către abonații Netflix din România. Ne-au fascinat exploziile, luptele și urmăririle din cele mai populare filme de acțiune de anul acesta: Extraction, The Old Guard și Project Power. În plus, să nu uităm de seria ultra apreciată La Casa de Papel, care a ajuns în secțiunea Top 10 de pe platforma Netflix în România timp de 42 de zile, o cifră similară cu cele înregistrate în Austria, Germania, Franța, Germania, Portugalia și Filipine.

Universul Fantasy a ajutat mulți români să evadeze în tărâmuri magice, iar genul a înregistrat cea mai mare creștere comparativ cu anul trecut (au fost urmărite de patru ori mai multe minute de Fantasy față de 2019). Seria Cursed: Sezonul 1 inspirată de legenda regelui Arthur și Locke and Key: Sezonul 1 s-au aflat în topul preferințelor din această categorie. Și pentru că românii iubesc genul fantasy, vor fi cu siguranță încântați să afle că cel de-al doilea sezon The Witcher este in producție.

Nevoia de evadare s-a reflectat și în cifrele înregistrate de conținutul produs în diferite părți ale lumii. Aceasta este tema care i-a unit nu numai pe românii din toată țara, ci și pe toți abonații de pe glob. Ne-am dorit foarte mult să călătorim, să auzim alte limbi, să vedem alte țări. Netflix crede că poveștile extraordinare pot veni de oriunde și pot fi iubite în toată lumea, iar alegerile membrilor au confirmat direcția. Unele dintre cele mai îndrăgite producții din întreaga lume în acest an au fost La Casa de Papel (Spania), care a ajuns la secțiunea zilnică de top 10 Netflix în 92 de țări, Barbarians (Germania) în 91 de țări, Lost Bullet (Franța) în 89 de țări și Platforma (Spania) în 88 de țări, inclusiv România.

Am plâns și am râs

Vă sună cunoscut? Filmul care ne-a făcut să plângem primăvara aceasta a fost urmărit și recomandat în România și pe restul globului, înregistrând o creștere considerabilă în numărul de căutări pe Netflix din martie și aprilie.a fost de asemenea o alegere populară în categoria dramă, alături deși. Genul dramatic a fost cel mai vizionat în România pe parcursul anului 2020.

Atunci când am râs, am ales să râdem și în limba română, iar Miami Bici a fost una dintre cele mai apreciate comedii, cu 24 de zile petrecute în secțiunea top 10 de pe platforma Netflix în România. Românii apreciază și comediile americane, așa că nu am fost surprinși să vedem Holidate, Emily in Paris: Sezonul 1 și The Wrong Missy în lista celor mai urmărite titluri.

Ne-am lărgit orizonturile

Anul acesta am urmărit și documentare extrem de diverse. Money Heist: The Phenomenon a fost apreciat de fanii serialului de succes La Casa de Papel. Flavours of Romania: Sezonul 1 ne-a ajutat să descoperim mai multe despre țara noastră și The Social Dilemma a fost unul dintre cele mai dezbătute (și urmărite) documentare Netflix. Rise of Empires: Ottoman a completat lista pentru pasionații de istorie.

Românii au fost deschiși să experimenteze mai mult anul acesta. Genurile Fantasy, Muzical, Anime și serialele coreene au fost cele mai mari descoperiri din acest an și, chiar dacă nu au depășit preferințele clasice precum dramă, acțiune sau thriller, au scos în lumină gusturile diverse ale abonaților. Membrii Netflix din Germania, Croația, Canada, Ungaria, Africa de Sud, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA au avut revelații similare.

Ne-am conectat la poveștile despre iubire și familie

Ne-au plăcut poveștile romantice de trei ori mai mult decât anul trecut, având în vedere triplarea numărului de minute urmărite din acest gen. Și alături de romantism, ne-au plăcut poveștile tematice de Crăciun: Operation Christmas Drop și The Princess Switch: Switched Again au fost hituri în România. Bineînțeles, să nu uităm de Love, Guaranteed, Kissing Booth 2 și Sex Education: Sezonul 2.

Relațiile complexe de familie au fost, de asemenea, foarte apreciate de români anul acesta. The Crown: Sezonul 4, The Queen’s Gambit, Enola Holmes și The Umbrella Academy: Sezonul 2 au fost printre cele mai populare titluri construite în jurul familiilor în acest an. Over the Moon și The Willoughbys au fost două titluri îndrăgite, cel mai probabil urmărite împreună cu familia.