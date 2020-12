Taylor Swift a lansat albumul Evermore + videoclip nou pentru Willow

Taylor Swift se tine de surprize la finalul anului 2020 si a lansat al noualea album de studio - "evermore".

comunicat de presa: Materialul discografic contine 15 melodii (varianta standard), iar pentru varianta deluxe exista doua track-uri bonus - "right where you left me" si "it's time to go".

Asculta aici: https://taylor.lnk.to/swiftevermorePR

Albumul "evermore" este lansat la cinci luni distanta de albumul "folklore". Noul material include si trei colaborari, cu Haim (no body, no crime), The National (coney island) si Bon Iver (evermore).

Intr-o postare pe Instagram, in care anunta lansarea albumului, Taylor a declarat: "Nu ne-am putut opri din a scrie melodii. Pentru a încerca să o exprimăm mai poetic, simțim că am stat pe marginea pădurii folclorice și am avut de ales: să ne întoarcem sau să călătorim mai departe în pădurea acestei muzici. Am ales să ne adâncim si mai mult".

Odata cu lansarea albumului, Taylor a facut public si videoclipul piesei "Willow"

Videoclipul a fost regizat de catre Taylor si este filmat de catre Rodrigo Prieto.

Despre noul material, Taylor a mai adaugat: "Mi-a plăcut escapismul pe care l-am găsit în aceste povești, atat cele imaginative, cat si cele mai putin. Mi-au plăcut felul în care ai întâmpinat peisajele de vis și tragediile și poveștile epice ale iubirii pierdute și găsite în viețile tale. Așa că am continuat să le scriu".

In plus, a trecut mai putin de o luna de cand Swift a lansat un film despre folklore si un album live. De altfel, Taylor a fost nominalizata la mai multe categorii in cadrul premiilor Grammy 2021, inclusiv pentru Albumul anului si Cantecul anului pentru „cardigan”.

Tracklist:

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. Haim)

07. happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)



+ Deluxe

01. right where you left me

02. it’s time to go