A ta - noul single compus de talentata moldoveanca Beatrice Andoni

Dog Music B.P.M. lanseaza in premiera noul single 'A ta', compus de talentata moldoveanca Beatrice Andoni.

comunicat de presa: Tanara de 24 ani, Beatrice Andoni, isi implineste visul de a lansa prima piesa scrisa de ea, fiind inspirata din viata reala, cantand despre o iubire puternica care a lasat in urma sentimente de razbunare. Sentimentele de singuratate provocate de izolarea survenita in urma carantinei impuse de COVID 19, i-au adus tinerei artiste motivatia de a scrie aceasta piesa, care a atras atentia producatorilor Mihai Constantin si Sergiu Buta.

Beatrice a terminat liceul economic in Italia si ulterior a revenit in Romania pentru a se ocupa de muzica. In 2018 a participat la ‘Romanii au talent ‘ si a ajuns pana in semifinala, vocea si prestanta ei fiind foarte apreciata de public. In prezent, Beatrice petrece mult timp in studio, lucreaza la compozitii noi si este foarte activa pe TikTok, unde a reusit in cateva luni sa stranga peste 12 milioane de vizualizari la coverurile postate.

“Pe langa faptul ca muzica este viata mea, ma bucur enorm ca echipa mea de la Dog Music a avut incredere in mine si m-au ajutat sa imi implinesc acest vis, de a lansa o piesa in care ma regasesc foarte mult, scrisa in acele momente cand poate singuratatea se joaca cu inima ta si experientele din trecut capata alte dimensiuni. "Iubirea chiar este un drog ce nu il poti controla!" a declarat Beatrice Andoni.

Beatrice Andoni a lansat in urma cu cateva luni, doua single-uri latino, 'DIscoteca' si 'Dame', piese care au depasit 200k de vizualizari pe Youtube. Artista marturiseste ca are o mare afinitate pentru genul latino si aceast nou single a fost o provocare!

Beatrice a devenit extrem de populara pe social media, mai ales Youtube, prin lansarile de coveruri ale mega hiturilor latino ‘Sin Pijama’ si ‘Mala Santa’ care au acumulat mai mult de 3 milioane de vizualizari pe contul de Youtube, dar a atras atentia fanilor din Romania atunci cand a cantat piesa ‘Sudamericana’ interpretata de Andra & Pachanga. Beatrice povesteste ca asa a reusit sa atraga atentia A&R-ului Simona Constantin de la casa de discuri Dog Music, care in ultimii ani a contribuit la colaborarile latino cu cel mai mare success pe piata romaneasca, lucrand cu artisti mari din afara precum Descemer Bueno, Pachanga si Enrique Iglesias.

Credite:

Autor: Beatrice Andoni

Muzica: Mihai Constantin, Sergiu Buta

Casa de discuri: Dog Music B.P.M.

Editor: Dog Music B.P.M.

Project Manager: Simona Constantin