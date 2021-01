Taylor Swift scrie istoria muzicii prin intermediul noului album, evermore

Artista ocupa simultan primul loc in topurile Billboard 200 si Billboard Hot 100!

comunicat de presa:

Taylor Swift este primul si singurul artist din istoria muzicii internationale care debuteaza pe primul loc, simultan, in topurile Billboard 200 si Billboard Hot 100.

Recent lansatul material "evermore" debuteaza in topul albumelor - Billboard 200, iar single-ul "willow" ocupa inca din prima saptamana primul loc in Billboard Hot 100.

Taylor este si prima artista din lume care reuseste aceasta performanta, consecutiv. Totodata, Taylor este si prima femeie care ajunge cu doua albume in top 3, din 1963 in prezent.

Taylor Swift incheie anul 2020 scriind istorie. "everymore", cel mai recent album, i-a adus o reusita greu de egalat. Atat single-ul "willow", cat si materialul discografic, au pozitionat-o ca fiind singurul artist din istoria topului care ajunge pe primul loc in cele doua clasamente, in acelasi timp.

Este a doua reusita obtinuta de catre Taylor anul acesta, dupa ce in urma cu patru luni albumul "folklore" si single-ul "cardigan"; fapt care a desemnat-o singurul artist din istorie ocupa locul 1 la cele doua categorii.

In plus, "willow" este al saptelea single lansat de catre Taylor care ajunge pe prima pozitie in top si al treilea single care debuteaza pe primul loc.

In acelasi timp, saptamana aceasta, Taylor ocupa primul loc in Billboard 200 cu albumul "evermore", iar anteriorul material, "folklore" se regaseste pe pozitia a treia. Avand ambele albume in top 3, Taylor marcheaza o noua reusita in celebrul top, fiind singura femeie din 1963 pana in prezent care are doua albume in primele trei pozitii.

Materialul discografic "evermore" contine 15 melodii (varianta standard), iar pentru varianta deluxe exista doua track-uri bonus - "right where you left me" si "it's time to go".

Noul material include si trei colaborari, cu Haim (no body, no crime), The National (coney island) si Bon Iver (evermore). In plus, a trecut mai putin de o luna de cand Swift a lansat un film despre folklore si un album live. De altfel, Taylor a fost nominalizata la mai multe categorii in cadrul premiilor Grammy 2021, inclusiv pentru Albumul anului si Cantecul anului pentru „cardigan”.

Tracklist:

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. Haim)

07. happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)

+ Deluxe

01. right where you left me

02. it’s time to go