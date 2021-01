6 Lucruri pe care să le faci doar pentru tine și sufletul tău în anul 2021

Am ajuns și în 2021. Un nou an. Un nou început. Un nou capitol. Ești pregătită pentru tot ce urmează? Iată care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci doar pentru ține și sufletul tău în acest an.

Este timpul să începi ceva nou și să ai încredere în magia noilor începuturi. Știai că 80% din rezoluțiile făcute pentru noul an esueeaza? Incredibil, nu? Tu faci parte din aceste persoane? Te simți dornică să schimbi ceva, entuziasmată pentru un nou început, pregătită să muți munți, însă în câteva săptămâni toată energia bună dispare și revii la vechile tipare? Care este motivul pentru care se întâmplă asta: de cele mai multe ori oamenii își doresc lucruri nerealiste pentru care trebuie să muncească foarte mult. Încep în forță, însă apoi sunt descurajați pentru că nu văd niciun rezultat în ciuda eforturilor depuse. Ce trebuie să schimbăm: să ne asigurăm că suntem fericiți în timp ce lucrăm la viitorul nostru. Așadar, ori de câte ori ne stabilim un obiectiv, trebuie să ne asigurăm că definim cum ne dorim să ne simțim. De exemplu, în loc să spunem "Voi face de trei ori pe săptămână exerciții" putem spune "Îmi voi iubi corpul și voi avea foarte multă grijă de el practicând yoga, ieșind la alergat, mergând la pilates sau făcând alte activități care îmi fac plăcere." Iată cele mai importante lucruri pe care să le începi să le faci pentru tine și sufletul tău în acest an: 1. Începe să te concentrezi pe lucrurile pe care deja le ai și învață să fii recunoscătoare pentru ele. 2. Începe să trăiești în momentul prezent. Începe să trăiești acolo unde viața are loc efectiv: aici și acum. Nu te mai plânge prea mult pentru trecut și nu îți mai face atâtea griji pentru viitor. 3. Ignoră ce fac ceilalți. Încearcă să nu mai cazi în capcana comparației. 4. Începe să fii cu adevărat sinceră pentru tine. Singura modalitate de a schimba ceva în viața ta este de a recunoaște mai întâi ce este greșit. Privește situația așa cum este, însă nu mai rău decât este. 5. Începe să îți spui lucruri încurajatoare. Nu îți mai spune că nu ești pregătită să faci schimbări, să îți începi propria afacere - încurajează-te singură și spune-ți "Voi face tot ce pot și voi învăța de-a lungul drumului." 6. Începe să ai grijă de tine. Trebuie să îți pese de tine. A te pune pe primul loc nu este un gest egoist, ci unul necesar.