Cum sa faci fata la inca doua luni de iarna: 4 trucuri pentru a ramane activa si pozitiva

Sarbatorile de iarna au trecut, probabil ca si concediul tau s-a terminat, iar acum ai in fata inca doua luni reci si intunecoase.

Ianuarie si februarie pot fi doua luni foarte dificile. Corpul tanjeste dupa lumina naturala si caldura, iar zilele scurte iti pot afecta serios starea de spirit. Astfel, daca si tu numeri zilele pana la primavara, avem cateva sfaturi care te pot ajuta sa iti pastrezi atitudinea pozitiva. In plus, daca le vei urma, vei avea mai multa energie si vei ramane activa pana in martie, cand vei putea pune in dulap, in sfarsit, gecile groase si puloverele!

4 trucuri pentru a ramane activa si pozitiva iarna: Sfaturi pentru productivitate si sanatate mentala

In aceasta perioada, este esential sa iti respecti ritmul natural al organismului. Acest lucru presupune sa iti asculti cu mare atentie corpul si sa fii atenta la semnalele lui subtile.

foto main pixabay