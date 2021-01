3 semne ca este momentul sa iei o pauza de la dating si sa te concentrezi pe tine insati

Ai tot fost la intalniri si ai un sentiment vag ca ar fi momentul sa te concentrezi mai mult pe propria persoana?

Este posibil sa ai nevoie de o pauza de la dating. Daca te simti extenuata si a cunoaste persoane noi a devenit, mai degraba, un task decat o placere, ar fi bine sa te retragi putin in interior si sa iti onorezi propriile nevoi. Uneori, te poti simti presata sa ai un iubit sau macar sa mergi constant la intalniri, pentru a cunoaste oameni noi si pentru a crea legaturi. In cazul in care datingul a devenit o corvoada, iar rutina ta de self care are de suferit, poate ca este momentul sa iti pui cateva intrebari.

Top 3 semne clare ca trebuie sa iei o pauza de la dating

Te simti din ce in ce mai deconectata de la tine insati.

foto main Vadim Georgiev, Shutterstock