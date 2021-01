Albumul Evermore, lansat de catre Taylor Swift la finalul anului 2020, revine pe primul loc al topului Billboard 200

Cel mai recent album al lui Taylor Swift, “Evermore” se intoarce pe prima pozitie a topului Billboard 200, pentru a treia saptamana, neconsecutiv.

comunicat de presa:

Albumul este pentru a patra saptamana in top; a petrecut primele doua saptamani pe prima pozitie, apoi o saptamana pe pozitia a doua, detronata de albumul “Whole Lotta Red” al lui Playboi Carti, iar acum urca din nou pe locul intai.

Cu “Evermore” pentru a treia saptamana pe locul intai, Taylor Swift marcheaza 51 de saptamani pe prima pozitie a topului, cu toate cele opt albume ale sale. Cu aceasta reusita, Taylor il egaleaza pe Michael Jackson, care este pe locul patru in ceea ce priveste numarul de saptamani petrecute pe locul intai al topului. Inaintea celor doi se afla Garth Brooks cu 52 de saptamani, Elvis Presley cu 67 de saptamani si The Beatles, cu un record de 132 de saptamani pe prima pozitie.

Asculta albumul: https://taylor.lnk.to/swiftevermorePR

“Evermore” a adunat 56.000 de unitati, in total, intr-o saptamana, cea finalizata pe 7 Ianuarie. Chiar daca albumul “Evermore” a avut o scadere, aceasta a fost temperata de lansarea editiei deluxe a albumului, pe data de 7 Ianuarie. Noua editie, contine doua piese in plus, "right where you left me" si "it's time to go".

Odata cu lansarea albumului, Taylor a facut public si videoclipul piesei "Willow":

Videoclipul a fost regizat de catre Taylor si este filmat de catre Rodrigo Prieto.

Tracklist:

01. willow

02. champagne problems

03. gold rush

04. ‘tis the damn season

05. tolerate it

06. no body, no crime (feat. Haim)

07. happiness

08. dorothea

09. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)

+ Deluxe

01. right where you left me

02. it’s time to go