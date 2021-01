3 motive pentru care a citi un anumit numar de pagini pe zi este o idee contraproductiva

Vorbim despre o rezolutie foarte des intalnita in acest an. Este, totusi, o idee buna sa citesti 30 de pagini zilnic?

Probabil ca si tu ai observat acest obiectiv devenit celebru in ultima vreme. Tot mai multe persoane isi propun sa citeasca mai mult, asa ca o rezolutie de tipul „voi citi cate 30 de pagini in fiecare zi” pare o idee buna. Ce poate merge prost? Treizeci este un numar prietenos, abordabil, ce pare usor de atins in fiecare seara, inainte de culcare, sau chiar dimineata, pentru cei care prefera sa isi inceapa ziua cu lectura.

Totusi, unii specialisti spun ca stabilirea unui numar fix de pagini zilnice nu este chiar cea mai buna idee. Iata de ce.

Obiectivele indraznete, precum cele care implica sa faci ceva in fiecare zi, fara exceptii, pot deveni obositoare intr-un timp foarte scurt.

foto main pixabay