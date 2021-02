5 Lucruri de care NU ai nevoie pentru a fi fericita in viata

Sa spui "Da" fericirii inseamna sa inveti sa spui "Nu" dorintelor care iti fura energia.

Psihologii sunt de parere ca o persoana are nevoie de doar trei lucruri pentru a fi cu adevarat fericita in aceasta lume: cineva de iubit, ceva de facut si ceva de visat. Totusi, de prea multe ori gasim modalitati de a complica lucrurile pentru noi insine. Cautam fericirea acolo unde nu exista - in scopuri si dorinte superficiale - in bunuri, posesiuni, emotii rapide si dorinta de a impresiona persoanele gresite.

Iata cele 10 obiective si dorinte-capcana care ne impiedica sa fim cu adevarat fericiti. Fiecare dintre acestea este popular in cultura noastra si, prin urmare, este si comun in viata noastra insa nu contribuie deloc la fericirea adevarata, ci din contra - ne-o rapesc.

1. Pentru a fi fericita nu ai nevoie sa incerci sa multumesti pe toata lumea

Ai grija sa nu oferi altor oameni mai mult decat iti oferi tie insati. Nu vei reusi niciodata sa ii multumesti pe toti.

2. Pentru a fi fericita nu ai nevoie ca totul sa fie usor

Trebuie sa faci lucrrui grele pentru a fi fericita in viata.. lucruri pe care nimeni altcineva nu le face. Lucruri care te inspaimanta. Lucruri le care altii nu le pot face pentru tine. Pentru ca acestea sunt lucrurile care te definesc.

Unii oameni construiesc prea multe ziduri si nu suficiente poduri in viata lor. Suna nebunesc, insa prefera sa fie singuri decat sa riste sa fie fericiti.

4. Pentru a fi fericita nu ai nevoie sa fii mai buna decat ceilalti

Nu te compara niciodata cu nimeni. Un astfel de scop tine o persoana instrainata sa alerge neobosita pe un drum care nu este al ei. Concureaza doar cu tine insati.

5. Pentru a fi fericita nu ai nevoie de mai mult control asupra tuturor

Invata sa te relaxezi si sa parcurgi calea pe care o ia viata uneori. O schimbare incredibil se va intampla in viata ta in momentul in care vei decide sa preiei controlul asupra a ceea ce ai asupra ta in loc sa poftesti sa detii controlul asupra a ceea ce nu ai.

