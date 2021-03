Pe 13 Martie avem Luna Noua in Pesti. Invatam arta dificila a iertarii depline

Luna Noua in Pesti va rasari pe cer pe data de 13 martie 2021 si va trimite valuri de energie blanda catre toate zodiile. Ne vom simti sufletele mai linistite ca niciodata in timp ce vom incerca sa visam si sa cream o realitate mai buna si mai frumoasa. Este momentul sa ne aliniem gandurile cu actiunile si cuvintele noastre in urmatoarea perioada.

In momentul in care inchidem ochii si vizualizam o viata mai buna pentru noi insine, pacea interioara ne copleseste inima si mintea, aducand in sufletul nostru entuziasm, inspiratie si dorinta de a lucra pentru a avea viitorul pe care ni-l dorim.

Planetele Neptun si Venus vor avea si ele un rol important in aceasta zi - se vor alinia aducand energie pozitiva ce va activa chakra inimilor noastre si ne va determina sa ajungem la o iubire mai mare si mai profunda - poate fi iubirea pentru o persoana draga, pentru un om special sau chiar iubirea de sine. Universul ne recomanda sa profitam de alinirea acestor doua planete pentru a atrage dragostea reala si pura, pentru a ne vindeca inimile si a invata arta iertarii depline.

Este momentul sa ne lasam influentati doar de ce ne dicteaza mintea (si nu inima)

Chiar daca inima ne indeamna sa facem diverse lucruri si sa actionam pe baza a ceea ce simte, ar fi bine ca de data aceasta sa incercam sa ne ascultam mintea. Trebuie sa fim rationali si sa ramanem cu picioarele pe pamant - mai ales in cazul unor probleme sau situatii dificile.

Sfatul Universului pentru noi: trebuie sa cautam raspunsuri la noi... si nu in afara noastra

Este momentul sa profitam de pozitionarea lui Neptun, planeta intuitiei si a vocii interioare. Sa fim foarte clari in ceea ce vrem sa facem, sa ramanem intelepti si plini de inspiratie. Fiecare persoana are intelepciunea ancestrala ingropata adanc in interior, in mintea sa - iar aceasta poate deschide o adevarata comoara daca avem rabdare sa o cautam si, in cele din urma, sa o descoperim.

Aceasta Luna Noua din Pesti este ideala pentru a imbratisa intelepciunea profunda, dar uitata. Trebuie sa profitam de ocazia aparuta pentru a ne conecta la noi insine si a merge pe acest drum cunoscut, insa trecut cu vederea, pentru a obtine raspunsurile pe care le cautam.

De asemenea, Luna Noua in Pesti are puterea de a rezolva problemele si conflictele complicate din relatiile romantice, oferindu-ne perspective noi. Venus stapaneste relatiile - in special pe cele din trecut - cu prietenii, familia, partenerii si, de asemenea, cu noi insine.

Luna Noua va lumina aspectele noi si diferite ale acestor relatii tensionate. Iertarea si rezolvarea problemelor se vor intampla datorita compasiunii profunde pe care sufletul nostru o dezvolta in aceasta perioada si, bineinteles, a iubirii neconditionate.

Sa nu uitam ca viata nu este o linie dreapta, ci o spirala complexa. Ca urmare, ne intoarcem continuu si revizuim lucrurile din trecut. Insa de fiecare data cand ne intoarcem avem o intelegere mai profunda si mai buna a lucrurilor. Privim totul din alte perspective si suntem dispusi sa ne invatam lectiile.

foto main pixabay